Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 11 932 людини, серед них 564 дитини та 181 медпрацівник. Від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти.

Ситуація з COVID-19

Госпіталізації потребували 5 052 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи підозрою на хворобу. Водночас одужали 3 343 людини.

До теми Мені аж соромно, – Степанов про причини відставання вакцинації в Україні від плану

Лабораторії МОЗ провели 76 335 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 644 063 людини, станом на 28 березня видужали – 1 300 625 хворих. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 31 954 хворих. Всього в країні здійснили 7 983 023 ПЛР-тестувань.

Добова статистика захворюваності та кількість щеплень в регіонах

м. Київ – 374 випадки/ 389 щеплень;

Вінницька область – 433 випадки/ 160 щеплень;

Волинська область – 185 випадків/ 50 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 083 випадки/ 360 щеплень;

Донецька область – 841 випадок/ 220 щеплень;

Житомирська область – 791 випадок/ 150 щеплень;

Закарпатська – 271 випадок/ 70 щеплень;

Запорізька область – 310 випадків/ 130 щеплень;

Івано-Франківська область – 307 випадків/ 377 щеплень;

Київська область – 769 випадків/ 320 щеплень;

Кіровоградська область – 173 випадки/ 70 щеплень;

Луганська область – 38 випадків/ 130 щеплень;

Львівська область – 905 випадків/ 60 щеплень;

Миколаївська область – 398 випадків/ 160 щеплень;

Одеська область – 565 випадків/ 40 щеплень;

Полтавська область – 174 випадки/ 400 щеплень;

Рівненська область – 296 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область – 562 випадки/ 120 щеплень;

Тернопільська область – 457 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 150 випадків/ 120 щеплень;

Херсонська область – 191 випадок/ 540 щеплень;

Хмельницька область – 676 випадків/ 170 щеплень;

Черкаська область – 253 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 407 випадків/ 160 щеплень;

Чернігівська область – 323 випадки/ 40 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головне про вакцинацію в країні

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 4 616 людей.

196 880 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 196 879 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу