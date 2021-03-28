Майже 12 тисяч інфікованих, 203 жертви: захворюваність в Україні все ще висока
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 11 932 людини, серед них 564 дитини та 181 медпрацівник. Від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Ситуація з COVID-19
Госпіталізації потребували 5 052 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи підозрою на хворобу. Водночас одужали 3 343 людини.
До теми Мені аж соромно, – Степанов про причини відставання вакцинації в Україні від плану
Лабораторії МОЗ провели 76 335 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624).
Добова статистика захворюваності та кількість щеплень в регіонах
- м. Київ – 374 випадки/ 389 щеплень;
- Вінницька область – 433 випадки/ 160 щеплень;
- Волинська область – 185 випадків/ 50 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 083 випадки/ 360 щеплень;
- Донецька область – 841 випадок/ 220 щеплень;
- Житомирська область – 791 випадок/ 150 щеплень;
- Закарпатська – 271 випадок/ 70 щеплень;
- Запорізька область – 310 випадків/ 130 щеплень;
- Івано-Франківська область – 307 випадків/ 377 щеплень;
- Київська область – 769 випадків/ 320 щеплень;
- Кіровоградська область – 173 випадки/ 70 щеплень;
- Луганська область – 38 випадків/ 130 щеплень;
- Львівська область – 905 випадків/ 60 щеплень;
- Миколаївська область – 398 випадків/ 160 щеплень;
- Одеська область – 565 випадків/ 40 щеплень;
- Полтавська область – 174 випадки/ 400 щеплень;
- Рівненська область – 296 випадків/ 150 щеплень;
- Сумська область – 562 випадки/ 120 щеплень;
- Тернопільська область – 457 випадків/ 70 щеплень;
- Харківська область – 1 150 випадків/ 120 щеплень;
- Херсонська область – 191 випадок/ 540 щеплень;
- Хмельницька область – 676 випадків/ 170 щеплень;
- Черкаська область – 253 випадки/ 160 щеплень;
- Чернівецька область – 407 випадків/ 160 щеплень;
- Чернігівська область – 323 випадки/ 40 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головне про вакцинацію в країні
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 4 616 людей.
196 880 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 196 879 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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