Статистика вакцинації
Впродовж доби 19 листопада вакцинувати проти коронавірусу 311 316 людей. Зокрема, першу дозу отримали 98 794 людини, другу дозу – 212 522 людини – вони завершили процес імунізації.
Актуально В Україні понад 18 тисяч захворіли на COVID-19, понад 600 – померли
Щеплення проводили:
- 1 050 мобільні бригади з імунізації,
- 3 143 пункти щеплення,
- 457 центри вакцинації населення.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.
Темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 755 986 людей з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини.
Загалом проведено 22 417 288 щеплень.
Увага Чому вакцинація проти коронавірусу – це не про свободу вибору, а про врятовані життя
Які препарати використовувати
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 168 221,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 364 968,
- AstraZeneca – 1 548 837,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 166 093.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал