Статистика вакцинації

Впродовж доби 19 листопада вакцинувати проти коронавірусу 311 316 людей. Зокрема, першу дозу отримали 98 794 людини, другу дозу – 212 522 людини – вони завершили процес імунізації.

Актуально В Україні понад 18 тисяч захворіли на COVID-19, понад 600 – померли

Щеплення проводили:

  • 1 050 мобільні бригади з імунізації,
  • 3 143 пункти щеплення,
  • 457 центри вакцинації населення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.

Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 755 986 людей з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини.

Загалом проведено 22 417 288 щеплень.

Увага Чому вакцинація проти коронавірусу – це не про свободу вибору, а про врятовані життя

Які препарати використовувати

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 168 221,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 364 968,
  • AstraZeneca – 1 548 837,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 166 093.

вакцини в україні

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал