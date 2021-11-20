Корисна довідка! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Також можна стати в живу чергу в центрах вакцинації.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.