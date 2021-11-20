Майже 13 мільйонів українців повністю вакцинувались проти COVID: які препарати обирали
Джерело:МОЗ
В Україні продовжують збільшувати темпи вакцинації проти коронавірусу. Від учора щеплення отримали понад 300 тисяч людей.
Статистика вакцинації
Впродовж доби 19 листопада вакцинувати проти коронавірусу 311 316 людей. Зокрема, першу дозу отримали 98 794 людини, другу дозу – 212 522 людини – вони завершили процес імунізації.
Актуально В Україні понад 18 тисяч захворіли на COVID-19, понад 600 – померли
Щеплення проводили:
- 1 050 мобільні бригади з імунізації,
- 3 143 пункти щеплення,
- 457 центри вакцинації населення.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.
Темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 755 986 людей з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини.
Загалом проведено 22 417 288 щеплень.
Увага Чому вакцинація проти коронавірусу – це не про свободу вибору, а про врятовані життя
Які препарати використовувати
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 168 221,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 364 968,
- AstraZeneca – 1 548 837,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 166 093.
Корисна довідка! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Також можна стати в живу чергу в центрах вакцинації.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал