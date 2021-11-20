Майже 13 мільйонів українців повністю вакцинувались проти COVID: які препарати обирали

Впродовж доби 19 листопада вакцинувати проти коронавірусу 311 316 людей. Зокрема, першу дозу отримали 98 794 людини, другу дозу – 212 522 людини – вони завершили процес імунізації.

Актуально В Україні понад 18 тисяч захворіли на COVID-19, понад 600 – померли

Щеплення проводили:

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 755 986 людей з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини.

Загалом проведено 22 417 288 щеплень.

Увага Чому вакцинація проти коронавірусу – це не про свободу вибору, а про врятовані життя

Корисна довідка! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Також можна стати в живу чергу в центрах вакцинації.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.