Темпи вакцинації в Україні
Вакцинацію проводили 189 мобільних бригад та у 281 пункті щеплення. Загалом, за даними МОЗ, в Україні проведено 1 388 124 щеплень.
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Станом на 7 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 646 129 людей.
Головне про вакцинацію в Україні
Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься у 5 етапів.
Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров'я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України.
До слова, сьогодні, 7 червня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що українці, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Вакцинацію в Україні проводять препаратами:
- Comirnaty від Pfizer-BioNTech,
- AstraZeneca різних виробників
- та CoronaVac від Sinovac Biotech.
Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров'я на екстрене використання.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал