Темпи вакцинації в Україні

Вакцинацію проводили 189 мобільних бригад та у 281 пункті щеплення. Загалом, за даними МОЗ, в Україні проведено 1 388 124 щеплень.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 241 008 людей, з них отримали 1 дозу – 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 147 118 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Станом на 7 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 646 129 людей.

Головне про вакцинацію в Україні

Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься у 5 етапів.

Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров'я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України.

До слова, сьогодні, 7 червня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що українці, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Свідоцтво про вакцинацію можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря. Більше про це тут.

Вакцинацію в Україні проводять препаратами:

Comirnaty від Pfizer-BioNTech,

AstraZeneca різних виробників

та CoronaVac від Sinovac Biotech.

Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров'я на екстрене використання.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал