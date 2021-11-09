У ході дослідження вивчалася критична хвороба COVID-19 в Австралії в період з 6 березня по 4 жовтня 2020 року. Науковці вимірювали смертність, нову інвалідність та повернення до роботи пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії.

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Статистика досить тривожна:

Через 6 місяців 43 з 212 (20,3%) пацієнтів померли;

42 зі ​​108 (38,9%) пацієнтів, які відповіли на дослідження, повідомили про нову непрацездатність;

Дослідження показало, що 71,3% пацієнтів, які вижили, повідомили про стійкі симптоми, такі як: задишка, втрата сил, втома, головний біль і втрата нюху та смаку після одужання;

У всіх сферах спостерігалося значне зниження якості життя, пов'язаного зі здоров'ям. Але деякі учасники повідомили про нові проблеми з мобільністю (33,9%), звичайною діяльністю (43,2%), болючими відчуттями (34,2%) та когнітивними порушеннями (33,3%).

Вплив на психічне здоров'я

20,2% пацієнтів повідомили про тривогу, ще 20% почали страждати від депресії або посттравматичного стресового розладу (18,4%).

Близько 1 з 10 людей, які вижили, залишилися без роботи через поганий стан здоров'я.

Дослідження проводилося в 30 відділеннях інтенсивної терапії по всій Австралії. Середній вік пацієнтів становив 61 рік. 58% учасників були чоловіками із діабетом чи ожирінням, 57% перебували під ШВЛ.

Оскільки COVID-19 є новим захворюванням, його вплив на довгострокові результати у тих, хто вижив, все ще проявляється. Однак ці результати передбачають, що пацієнти повинні проходити обстеження при виписці з лікарні на предмет нових функціональних порушень, оскільки тягар нової інвалідності після тяжкого захворювання, спричиненого COVID-19, є невідкладною проблемою громадської охорони здоров'я,

– заявила професорка Керол Ходжсон.

Медична працівниця з Вікторії вже понад рік не може повернутися до роботи

Одна з учасниць дослідження, медична працівниця Шерен зі штату Вікторія, провела більше ніж місяць у лікарні. З них 16 днів вона провела у комі. Після того, як жінку виписали з лікарні у серпні 2020 року, вона все ще не може повернутися до роботи.

Цей вірус постарів мене на 30 років, я постійно покладаюся на допомогу сім'ї у виконанні навіть найпростіших завдань, таких як приготування їжі та робота по дому. Розтягуватись, щоб дотягнутися до дна пральної машини – це занадто,

– зізналася Шерен.

Минув рік, а вона все ще не може повернутися до свого нормального ритму життя, який був до COVID-19.