У Франції – стрімке збільшення нових хворих. Через це у Парижі та інших регіонах посилюють карантин. Нововведення почнуть діяти вже з 20 березня.

Так, мер Парижа Мартін Гірш заявив, що "вірус не контролюється". Тому прессекретар уряду Габріель Аттал анонсував нові обмеження. Читайте також Італія та Франція заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca Посилення карантину у Франції Нові обмеження запровадять у великому Паризькому регіоні. Річ у тім, що палати інтенсивної терапії там переповнені, а лікарняна система має навантаження у понад 400 випадків на 100 000 жителів.

Відтак запровадять певне обмеження пересування.

Локдаун на вихідних вже запровадили додатково до загальнонаціональної комендантської години у частинах Середземноморської Рив'єри та деяких районах півночі.

Про обмеження обіцяють оголосити 18 березня, однак школи не закриватимуть. До речі, президент Франції Еммануель Макрон визнав, що наразі Європа переживає найважчі тижні. Коронавірус у Франції: яка ситуація У Франції за добу 16 березня виявили понад 38,5 тисяч нових хворих.

Це рекордно високий приріст з 17 листопада 2020 року. Тоді у Франції була друга хвиля пандемії і діяв загальнонаціональний локдаун.

Аттал підтвердив, що ситуація погіршується.

Відповідно до даних РНБО, від початку пандемії у Франції інфікувались понад 4,1 мільйона людей.