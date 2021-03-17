Майже 40 тисяч хворих за добу: у Франції посилюють карантин

У Франції – стрімке збільшення нових хворих. Через це у Парижі та інших регіонах посилюють карантин. Нововведення почнуть діяти вже з 20 березня.
Так, мер Парижа Мартін Гірш заявив, що "вірус не контролюється". Тому прессекретар уряду Габріель Аттал анонсував нові обмеження.
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Посилення карантину у Франції
- Нові обмеження запровадять у великому Паризькому регіоні. Річ у тім, що палати інтенсивної терапії там переповнені, а лікарняна система має навантаження у понад 400 випадків на 100 000 жителів.
- Відтак запровадять певне обмеження пересування.
- Локдаун на вихідних вже запровадили додатково до загальнонаціональної комендантської години у частинах Середземноморської Рив'єри та деяких районах півночі.
- Про обмеження обіцяють оголосити 18 березня, однак школи не закриватимуть.
До речі, президент Франції Еммануель Макрон визнав, що наразі Європа переживає найважчі тижні.
Коронавірус у Франції: яка ситуація
- У Франції за добу 16 березня виявили понад 38,5 тисяч нових хворих.
- Це рекордно високий приріст з 17 листопада 2020 року. Тоді у Франції була друга хвиля пандемії і діяв загальнонаціональний локдаун.
- Аттал підтвердив, що ситуація погіршується.
- Відповідно до даних РНБО, від початку пандемії у Франції інфікувались понад 4,1 мільйона людей.