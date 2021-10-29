Актуальні цифри
За цей час зробили 67 717 записи. Ще тижнем раніше – 36 349 онлайн-записів.
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- Загалом за 21 – 28 жовтня на вакцинацію онлайн в середньому записувалось 9,6 тисячі киян у день.
- Водночас тижнем раніше (13 – 20 жовтня) було всього 5 200 онлайн-записів за день.
Найпопулярніші центри вакцинації у столиці
Найактивніше містяни записуються до Міжнародного виставкового центру на станції метро Лівобережна. Також несподівано популярними точками вакцинації стали магазини мережі "Епіцентр". До 6 магазинів, в яких проводиться щеплення, щодня записується понад 1 000 людей.
З торговельно-розважальних центрів столиці, першість утримує ТРЦ Ocean Plaza – туди створюється до 400 онлайн-заявок на день.
Скільки щеплень проводять у медзакладах
Кияни активно записуються не тільки до центрів масової вакцинації – наразі їх 89 – але й до кабінетів щеплення у медичних закладах. Найбільш активно – до поліклінік Дарницького району – приблизно 2 000 онлайн-записів в день.
Не відстають й поліклініки Святошинського, Оболонського та Печерського районів – там реєструється понад 1 000 заявок в день.
Де отримати щеплення
Сьогодні в Києві отримати безкоштовне щеплення можна у 336 кабінетах щеплень, зокрема в одному з 31 центрів масової вакцинації – у Міжнародному виставковому центрі, у торговельно-розважальних центрах, у ЦНАПах, а також у гіпермаркетах мережі "Епіцентр".