Майже 60 тисяч випадків COVID-19 за добу: Кузін назвав прогноз на лютий "оптимістичним"

Міністерство охорони здоров'я зробило прогноз щодо добової захворюваності на коронавірус на лютий 2022 року. Лише за місяць сумарно може захворіти до 1 мільйона українців.

А за добу можуть фіксувати щодня у середньому 59 тисяч нових випадків. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Однак фінальних підрахунків наразі немає – "багато змінних ще в процесі або обговорення, або з'ясування".

Ігор Кузін – головний санлікар "За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 мільйона українців за лютий може захворіти".

Водночас заступник міністра назвав цей прогноз "оптимістичним".

Коли чекати піку захворюваності

Як він наголосив, що досвід країн світу показує, що так звана хвиля Омікрону наростає впродовж одного – півтора тижня максимум і спадає теж доволі швидко.

Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, – десь 20 – 25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидко буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати,

– зазначив Кузін.

Також згідно з американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються приблизно на середину лютого з доволі швидким спаданням до 1 квітня. Тоді й варто очікувати пікових навантажень на медсистему і на роботу об'єктів критичної інфраструктури.

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Яка загальна картина захворюваності в Україні За добу 20 січня в Україні зафіксували 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусу.



За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 819 538 осіб, одужало – 3 576 268 українців. Летальних випадків – 98 993. Загалом провели 17 389 831 ПЛР-тестування .

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