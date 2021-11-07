Актуальна статистика вакцинації за добу
За добу 06 листопада вакцинували проти коронавірусу 131 406 людей. З них – одну дозу отримали 85 340 осіб, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 46 066 людей.
Важливо Спад на тлі вихідних: за добу – понад 17 тисяч нових COVID-хворих, госпіталізованих побільшало
Щеплення проводили 674 мобільні бригади з імунізації, 2 403 пункти щеплення та 446 центри вакцинації населення.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 354 681 людину, з них:
- отримали одну дозу – 11 354 679 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 19 259 252 щеплення.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу