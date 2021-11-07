Майже 8 мільйонів українців повністю щеплені від COVID-19: загальні темпи
Джерело:МОЗ України
В Україні станом на 7 листопада вакцинували уже понад 19 мільйонів людей, повністю щеплені – майже 8 мільйонів. Впродовж останньої доби укол від недуги зробила понад 131 тисяча мешканців країни.
Актуальна статистика вакцинації за добу
За добу 06 листопада вакцинували проти коронавірусу 131 406 людей. З них – одну дозу отримали 85 340 осіб, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 46 066 людей.
Важливо Спад на тлі вихідних: за добу – понад 17 тисяч нових COVID-хворих, госпіталізованих побільшало
Щеплення проводили 674 мобільні бригади з імунізації, 2 403 пункти щеплення та 446 центри вакцинації населення.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 354 681 людину, з них:
- отримали одну дозу – 11 354 679 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 19 259 252 щеплення.Увага! Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
У МОЗ наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Якими вакцинами щеплювали українців
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 559 023,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 738 216
- AstraZeneca – 1 447 533,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Увага Які симптоми коронавірусу у вакцинованих