Майже 8 мільйонів українців повністю щеплені від COVID-19: загальні темпи

В Україні станом на 7 листопада вакцинували уже понад 19 мільйонів людей, повністю щеплені – майже 8 мільйонів. Впродовж останньої доби укол від недуги зробила понад 131 тисяча мешканців країни.

Актуальна статистика вакцинації за добу

За добу 06 листопада вакцинували проти коронавірусу 131 406 людей. З них – одну дозу отримали 85 340 осіб, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 46 066 людей.

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Щеплення проводили 674 мобільні бригади з імунізації, 2 403 пункти щеплення та 446 центри вакцинації населення.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 354 681 людину, з них:

отримали одну дозу – 11 354 679 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 19 259 252 щеплення.

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

У МОЗ наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Якими вакцинами щеплювали українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 559 023,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 738 216

AstraZeneca – 1 447 533,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу