Головний лікар Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук розповів, що станом на 8 квітня в лікарні є більше 1400 ліжок – і всі вони заповнені пацієнтами з коронавірусною інфекцією.

За словами лікаря, коли він почав роботу у 2020 році, у лікарні було 925 ліжок, зараз ця кількість збільшилася до 1400.

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"Всі заповнені", – відповів Олег Самчук.

Також у лікарні доводиться розгортати нові ліжка для того, щоб був запас для нових пацієнтів.

У нас є резерв – ми постійно нові ліжка розгортаємо. Ми щотижня додатково розгортаємо 50-100 ліжок, щоби в нас був запас: якщо в день поступає на лікування 50-60 пацієнтів (це максимально), щоб ми могли мати 100 ліжок в резерві. Наприклад, на сьогодні у нас є 80-100 ліжок в резерві, що ми можемо покласти пацієнтів,

– розповів головний лікар Львівської лікарні швидкої допомоги.

Олег Самчук зазначив, що вони не відмовляють жодному пацієнту. Також у медзаклад приймають пацієнтів і з інших областей.

"Але багато людей звертається самостійно, багато – це самозвернення. Плюс швидка допомога, плюс різні райони нам направляють пацієнтів важких реанімаційних. У нас дуже велика реанімація – ми зробили на 150 ліжок реанімацію", – зазначив він.

Британський штам коронавірусу вплинув на госпіталізацію

"Розумієте, коли ми лікували першу-другу хвилю – це було зовсім інше. Під час цієї третьої хвилі – це інший штам коронавірусу, британський. От сьогодні за допомогою однієї з приватних лабораторій ми почнемо досліджувати на штами – чи це є звичайний коронавірус, чи це є мутований штам", – поділився медик.

За його словами, зараз пацієнти надзвичайно "поважчали, перебіг хвороби став швидший і загрозливіший".

Коли у пацієнтів 10-20% враження легень – це було раніше критично, то зараз ми ведемо пацієнтів із 40-50% ураження,

– розповів Самчук.

Смертність від коронавірусу

Олег Самчук повідомив, що смертність, на жаль, при важких формах і запущеності велика.

"Але якщо ми говоримо про смертність пацієнтів, які вже перебувають на апараті ШВЛ, то коли в світі 10% цих пацієнтів виживає, в нас 13-14% виживання цих пацієнтів. У нас досить потужна реанімація, і ми стараємося тих людей, які потрапляють на ШВЛ, зняти їх із ШВЛ", – додав він.