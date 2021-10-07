Майже 96% випадків COVID-19 в Україні – у невакцинованих, – Ляшко

За останню добу, 6 жовтня, в Україні знову значно зросла кількість нових хворих на COVID-19. За вересень 2021 року лише 4% людей з усіх зафіксованих випадків мали щеплення.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами міністра, вакцинація від COVID-19 – це єдиний шанс уберегтися від важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

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Так, у вересні 95,7% випадків COVID-19 в Україні були зареєстровані у невакцинованих.

Невакцинованими були 97,1% госпіталізованих з COVID-19.

Хто у небезпеці

Ляшко також наголосив, що цей вірус найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років. А також у тих, хто має хронічні захворювання та часто контактує з людьми: державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку"

Він також додав, що перелік пунктів та центрів вакцинації можна дізнатись за телефоном: 0 800 60 20 19 або на сайті.

Коронавірус та вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні 6 жовтня виявили 15 125 випадків зараження COVID-19. Госпіталізували 3 541 особу, одужали 4 380 людей. Також зафіксували 314 летальних випадків.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 497 643 випадки захворювання. Станом на 7 жовтня одужали 2 277 762 людини. Натомість жертвами коронавірусу, на жаль, стали 57 840 мешканців країни.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щепили 7 360 202 людини. Загалом провели 13 302 370 щеплень.

Текст публікації Віктора Ляшка у фейсбуці:

Що захищає від COVID-19? Вакцинація від COVID-19. Це єдиний шанс уберегти себе від важкого перебігу хвороби, госпіталізації і смерті. Цей вірус найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та ін.)

У вересні 2021 року:

95.7% випадків COVID-19 в Україні були зареєстровані у невакцинованих;

97.1% госпіталізованих осіб з діагнозом COVID-19 в Україні були невакцинованими.

82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку.

Не чекайте лиха – захистіть себе і рідних вже сьогодні. А якщо ви вже вакцинувались, завантажуйте наш стікер-пак для Telegram t.me/addstickers/VacUA. Перелік пунктів та центрів вакцинації за телефоном 0 800 60 20 19 або на сайті list.covid19.gov.ua.