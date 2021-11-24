Про це під час брифінгу 24 листопада сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також майже 30% ВІЛ-позитивних українців не знають про свою недугу.
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Віктор Ляшко – глава МОЗ
"За оціночними даними, в Україні приблизно мільйон людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус".
Річ у тім, що через пандемію суттєво знизився рівень тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів.
"Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування. Препарати для лікування і ВІЛ-інфекції, і вірусних гепатитів закуповуються за кошти державного бюджету, є в наявності та повністю безкоштовні для українців", – наголосив Ляшко.
Що таке гепатит
Не забувайте, що проти вірусного гепатиту С вакцини не існує. Гепатит В зараз невиліковний, тоді як гепатит С виліковний.
Центр громадського здоров'я МОЗ у серпні 2020 року повідомив, що в Україні приблизно 1,3 мільйона осіб інфіковано гепатитом С та понад 500 тисяч – мають гепатит В.