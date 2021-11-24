Майже мільйон українців не знають, що у них гепатит, – Ляшко

Через пандемію коронавірусу в Україні почали значно менше робити тестувань на вірусні гепатити та ВІЛ-інфекцію. Через це приблизно мільйон наших громадян не знають про наявність у них гепатиту С.

Про це під час брифінгу 24 листопада сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також майже 30% ВІЛ-позитивних українців не знають про свою недугу.

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Віктор Ляшко – глава МОЗ "За оціночними даними, в Україні приблизно мільйон людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус".

Річ у тім, що через пандемію суттєво знизився рівень тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів.

"Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування. Препарати для лікування і ВІЛ-інфекції, і вірусних гепатитів закуповуються за кошти державного бюджету, є в наявності та повністю безкоштовні для українців", – наголосив Ляшко.

Що таке гепатит

Гепатит – що це? Це захворювання печінки запального характеру. Може спричиняти цироз та карциному. Вірусні гепатити В та С є причиною 96% усіх випадків смертей, зумовлених гепатитами.

В Україні 22 – 28 листопада проходить міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити. Пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у сімейного лікаря. Скористатись опцією швидкого тестування можна також на базі громадських організацій.

Не забувайте, що проти вірусного гепатиту С вакцини не існує. Гепатит В зараз невиліковний, тоді як гепатит С виліковний.

Центр громадського здоров'я МОЗ у серпні 2020 року повідомив, що в Україні приблизно 1,3 мільйона осіб інфіковано гепатитом С та понад 500 тисяч – мають гепатит В.