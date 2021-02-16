Майже половина перехворілих на COVID-19 жаліються на депресію

Під час дослідження у Великій Британії майже половина учасників, які отримали позитивний результат тесту на коронавірус, повідомили про симптоми депресії. У більшості їхня поява була пов'язана з необхідністю перебувати в несприятливих умовах і страхом перед повторним інфікуванням.
Вчені з Бангладеш, США та Університету Раскіна (ARU) провели перехресне обстеження понад 1 000 бангладеських пацієнтів з коронавірусом віком від 18 до 81 року. Роботу проводили протягом місяця, з 11 вересня по 13 жовтня 2020 року.
До теми Як відрізняється психологічний стан різних поколінь: дослідження
Під час дослідження вчені опитали респондентів. У анкеті було декілька розділів запитань: соціально-демографічна інформація і спосіб життя, стан здоров'я, основні захворювання, зокрема COVID-19, методи лікування, психологічний стан, симптоми депресії та оцінка страху перед повторним інфікуванням.
Ми знаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що пандемія майже зруйнувала індустрію психологічної допомоги. Це дослідження показує гостру потребу в таких послугах, особливо серед тих, у кого виявили коронавірус,
– заявила співавторка дослідження, професорка Шахіна Пардхан.