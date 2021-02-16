Майже половина перехворілих на COVID-19 жаліються на депресію

Під час дослідження у Великій Британії майже половина учасників, які отримали позитивний результат тесту на коронавірус, повідомили про симптоми депресії. У більшості їхня поява була пов'язана з необхідністю перебувати в несприятливих умовах і страхом перед повторним інфікуванням.

Вчені з Бангладеш, США та Університету Раскіна (ARU) провели перехресне обстеження понад 1 000 бангладеських пацієнтів з коронавірусом віком від 18 до 81 року. Роботу проводили протягом місяця, з 11 вересня по 13 жовтня 2020 року.

До теми Як відрізняється психологічний стан різних поколінь: дослідження

Під час дослідження вчені опитали респондентів. У анкеті було декілька розділів запитань: соціально-демографічна інформація і спосіб життя, стан здоров'я, основні захворювання, зокрема COVID-19, методи лікування, психологічний стан, симптоми депресії та оцінка страху перед повторним інфікуванням.

Результати дослідження:

П'ята частина опитаних повідомили про наявність стійких симптомів коронавірусу, найпоширенішими з яких були лихоманка і втома, а найстійкішими – діарея і втома.

Близько чверті пацієнтів намагалися самостійно лікувати їх за допомогою безрецептурних ліків. Значно частіше самолікування зустрічалося серед жінок, ніж серед чоловіків (29,6% проти 20,2% відповідно).

Також результати опитування показали, що у 48% респондентів спостерігалися помірні й тяжкі симптоми депресії. Найчастіше вони зустрічалися у жінок, а також людей, які перебували у шлюбі.

На розвиток депресії сильно впливали низький дохід, порушення сну, відсутність фізичної активності, гіпертонія, астма та інші респіраторні проблеми. А також страх повторного зараження і стійкі симптоми коронавірусу.

Ми знаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що пандемія майже зруйнувала індустрію психологічної допомоги. Це дослідження показує гостру потребу в таких послугах, особливо серед тих, у кого виявили коронавірус,

– заявила співавторка дослідження, професорка Шахіна Пардхан.