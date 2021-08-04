Річ у тім, що професійні спортсмени змушені переживати сильний стрес і справлятися з великим психологічним тиском, пов'язаним з очікуваннями, особливо на великих змаганнях на кшталт Олімпійських ігор.

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Канадське дослідження

В рамках дослідження даних топових канадських спортсменів було встановлено: 41,4% спортсменів національної збірної Канади, які тренувалися до Олімпіади в Токіо, мали проблеми з психічним здоров'ям. Для порівняння: показники для середньостатистичних людей – близько 10%.

Які відхилення стаються найчастіше

31,7% спортсменів повідомили про симптоми депресії;

18,8% про симптоми тривожності;

8,6% демонстрували ознаки харчового розладу.

Вчені виявили значний зв'язок між стресом і трьома згаданими психічними розладами. Примітно: симптоми депресії були безпосередньо пов'язані з відбором для участі в Олімпійських іграх.

До речі, експерти згадують і явище постолімпійської депресії. Про виявлення депресії напередодні змагань мова зайшла вперше. Фахівці були впевнені, що спортсмени мають радіти тому, що пройшли відбір.

До слова відомі люди в різних спортивних сферах, такі як Сімона Байлз, Ольга Харлан, Майкл Фелпс та багато інших, наважились говорити про власні ментальні проблеми. Це може дати поштовх до змін у світі спорту.