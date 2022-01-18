Майже половину населення світу вакцинували проти COVID-19, – ВООЗ

Близько половини населення світу вакцинували проти коронавірусу – вони отримали по два щеплення.

Про це повідомив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), який проходить у віртуальному форматі.

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На сьогодні близько половини населення Землі отримали дві дози вакцини,

– заявив представник ВООЗ.

Нерівномірний доступ до вакцин

Водночас в організації наголосили на відмінностях у частці вакцинованих людей у різних частинах світу.

Зокрема, низький рівень вакцинованих від COVID-19 спостерігається у країнах з низьким рівнем розвитку. Так, в Африці рівень вакцинації знаходиться лише на рівні 7%

Коронавірус нікуди не зникне

Представник ВООЗ закликав захистити проти COVID-19 найбільш вразливі групи населення у всіх країнах.

Адже, "вірус продовжуватиме існувати і нікуди не подінеться".

У цьому році ми не зможемо побороти вірус, і ніколи не зможемо зупинити вірус. Ці пандемічні віруси вже є складовою нашої екосистеми,

– заявив Раян.

Як подолати пандемію

Водночас оптимістично наголосив, що "ми можемо добитися припинення цієї надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, яку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус проголосив у січні 2020 року" – маючи на увазі пандемію COVID-19.

За його словами, потрібно продовжувати стримувати поширення цього захворювання та звести до мінімуму смертність від COVID-19.

Основний інструмент у досягненні цієї мети – масштабна вакцинація з рівним доступом в усіх регіонах світу та для усіх верств і груп населення.

Яка ситуація в Україні? Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого 2021 року, принаймні одну дозу вакцини Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого 2021 року, принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 15 мільйонів наших громадян.

До слова, дедалі більше вчених сходяться на тому, що COVID-19 зрештою перейде в легку інфекцію, яка продовжить циркулювати серед населення, але без важкого перебігу хвороби, оскільки люди будуть піддаватися впливу вірусу в ранньому віці та отримувати імунітет. Тобто, коронавірус стане ендемічним.

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