Деталі дослідження
Вчені представили результати багаторічних спостережень за людьми старше 65 років. Аналіз показав, що користь приносять чотири типи жирних кислот, включаючи омега-3.
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Насичені жирні кислоти теж можуть бути корисними
Примітно, що в користь також приносять деякі насичені жирні кислоти, які традиційно пов'язували з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.
Ці результати ще раз підтверджують, що не всі насичені жирні кислоти обов'язково шкідливі,
– прокоментував співавтор роботи Алейс Сала-Віла.
Вчені також зазначили, що навіть невеликі зміни в дієті принесуть користь, а збагачувати раціон жирними кислотами ніколи не пізно.