Деталі дослідження

Вчені представили результати багаторічних спостережень за людьми старше 65 років. Аналіз показав, що користь приносять чотири типи жирних кислот, включаючи омега-3.

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Результати аналізу Омега-3 – це поліненасичені жирні кислоти, головним джерелом яких вважається жирна риба: лосось, сардини, анчоуси, оселедець. Їх регулярне споживання у п'ять разів збільшило тривалість життя учасників.

Насичені жирні кислоти теж можуть бути корисними

Примітно, що в користь також приносять деякі насичені жирні кислоти, які традиційно пов'язували з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Ці результати ще раз підтверджують, що не всі насичені жирні кислоти обов'язково шкідливі,

– прокоментував співавтор роботи Алейс Сала-Віла.

Вчені також зазначили, що навіть невеликі зміни в дієті принесуть користь, а збагачувати раціон жирними кислотами ніколи не пізно.