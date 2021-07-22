Майже на п'ять років: продукт, який продовжує життя

Нове дослідження вкотре підтвердило, що раціон багатий омега-3 здатний покращувати стан організму. Зокрема, вчені заявили, що споживання жирної риби може навіть продовжувати життя.

Деталі дослідження

Вчені представили результати багаторічних спостережень за людьми старше 65 років. Аналіз показав, що користь приносять чотири типи жирних кислот, включаючи омега-3.

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Результати аналізу

Омега-3 – це поліненасичені жирні кислоти, головним джерелом яких вважається жирна риба: лосось, сардини, анчоуси, оселедець. Їх регулярне споживання у п'ять разів збільшило тривалість життя учасників.

Насичені жирні кислоти теж можуть бути корисними

Примітно, що в користь також приносять деякі насичені жирні кислоти, які традиційно пов'язували з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Ці результати ще раз підтверджують, що не всі насичені жирні кислоти обов'язково шкідливі,

– прокоментував співавтор роботи Алейс Сала-Віла.

Вчені також зазначили, що навіть невеликі зміни в дієті принесуть користь, а збагачувати раціон жирними кислотами ніколи не пізно.