Нове дослідження антитіл

Група американських вчених зібрала зразки крові 72 осіб, у яких коронавірус підтвердився ПЛР-тестуванням. Тільки двоє учасників дослідження перенесли інфекцію безсимптомно, у 18% був легкий перебіг COVID-19, у 67% – помірний, ще 12% хворіли важко і потребували госпіталізації.

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Всі зразки крові перевірили на наявність імунної відповіді за допомогою різних тест-систем не менше ніж через три тижні після того, як у пацієнтів зникли всі симптоми захворювання.

Кількість антитіл залежить від важкості захворювання

Результати показали, що лише у 46 осіб з 72 виробилися нейтралізуючі антитіла IgG і IgA до коронавірусу. Кількість антитіл була дуже різною: у деяких учасників вони були трохи вище референсних значень, а у когось була максимальна концентрація.

Автори дослідження також виявили, що люди, у яких не виробилася імунна відповідь, були в середньому на 10 років молодші за учасників з антитілами, і у всіх було дуже низьке вірусне навантаження в носоглотці, це показало ПЛР-тестування.

Це свідчить про те, що пацієнти з низьким вірусним навантаженням SARS-CoV-2 в дихальних шляхах з меншою ймовірністю вироблять системну відповідь антитіл. Люди, які перенесли COVID-19, можуть вважати, що їм не потрібна вакцинація, оскільки вони захищені, але наші результати застерігають від цього припущення,

– наголосили науковці.

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