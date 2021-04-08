Перші повідомлення про гіперзапальні реакції після OVID-19 у дітей з'явилися в травні минулого року. Тоді це були поодинокі випадки, сьогодні в різних країнах їх зареєстрували тисячі. Найбільше на сьогодні дослідження цього захворювання висвітило тривожну тенденцію.

Експерти CDC проаналізували 1733 з 2090 зареєстрованих випадків мультисистемного запального синдрому у пацієнтів до 20 років. Більшість з них (близько 86%) молодше 15 років. Всі вони були госпіталізовані з характерними симптомами через два – п'ять тижнів після коронавірусу.

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Мультисистемний запальний синдром у дітей – що це? Симптоми мультисистемного запального синдрому у дітей (MIS-C) нагадують хвороба Кавасакі – дуже рідкісне захворювання, яке викликає запалення в стінках артерій і може утруднити постачання крові до серця. Він виникає через кілька тижнів після зараження SARS-Cov-2. Також цей стан характеризується важкою лихоманкою, болями в животі, почервонінням очей і шкірними висипаннями.

Результати показали, що лише чверть пацієнтів в цій вибірці (24,7%) перенесли коронавірус з легкими симптомами, всі інші – безсимптомно. Однак всі вони були госпіталізовані з характерними ознаками MIS-C через 2-5 тижнів після повного одужання.

Ускладнення коронавірусу у дітей

У понад 90% дітей запальний синдром проявлявся симптомами з боку як мінімум чотирьох систем органів.

58% потрібна госпіталізація до відділень інтенсивної терапії.

У майже третини пацієнтів (31%) виявлені ознаки серцевої недостатності.

У 51% артеріальний тиск знижувався до критичного рівня.

Майже у кожного четвертого постраждалого виявлено надмірне скупчення рідини в області серця.

У 17% – симптоми запалення серцевого м'яза (міокардиту).

Більша частина пацієнтів (58%) були хлопчиками, проте це співвідношення змінювалося в різних вікових групах. Так, серед дітей до 4 років кількість хлопчиків і дівчаток було приблизно однаковою, але в групі до 18 років на одну дівчинку припадало два хлопчики.

Які діти мають найбільший ризик ускладнень

Ризик важких ускладнень підвищувався починаючи з 5 років. У дітей 10 років значно частіше в порівнянні з іншими віковими групами реєстрували проблеми з серцем, такі як міокардит і зниження артеріального тиску. Водночас у підлітків 14 років і молодше найбільш частими симптомами були задишка, біль у грудях, висип і почервоніння очей. Абдомінальні симптоми відчувають майже дві третини всіх пацієнтів.

У цій вибірці зареєстровано 24 летальні випадки. У дослідженні немає інформації про наявність супутніх захворювань у померлих, проте відомо, що більшість пацієнтів з MIS-C раніше були абсолютно здорові. Дослідники відзначили, що гіперзапалення виникло в момент вироблення максимального рівня антитіл після інфекції, і поки невідомо, що саме її викликає.