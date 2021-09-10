Майже усі жителі міст в зоні ризику: назвали фактор, який збільшує ризик деменції

Вчені провели найбільше дослідження про зв'язок шуму дорожнього руху і поїздів з ризиком деменції. Вони вважають, що боротьба з шумом може стати важливою частиною профілактики захворювань, яка супроводжуються цим синдромом.

Проблема шуму транспорту

Шум транспорту – один з найнебезпечніших факторів навколишнього середовища. Вчені вважають, що в Європі тільки забруднення повітря завдає більшої шкоди. Понад чверть населення Європи живе з шумом рівня вище максимальної рекомендованої гучності у 55 децибелів.

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Дослідження пов'язували вплив шуму транспорту з ризиком різних захворювань, включаючи ішемічну хворобу серця, ожиріння і цукровий діабет. Вчені припускають, що шум сприяє викиду гормонів стресу, які впливають на різні функції організму.

Нове дослідження впливу шуму транспорту

Автори нової наукової роботи проаналізували зв'язок між тривалим впливом транспортного шуму і ризиком деменції на прикладі двох мільйонів осіб старших 60 років, які проживали в Данії з 2004 по 2017 рік. Вони оцінили ступінь шуму дорожнього руху і поїздів в районах, де проживали люди, яких включили в дослідження.

Далі науковці перевірили, як часто у тих розвивалася деменція протягом 8,5 років. Вчені порівняли, як часто розвивається деменція у людей, на яких впливає шум найбільшого і найменшого (менше 40 децибелів) рівня.

Шум транспорту підвищує ризик деменції

Виявилося, що десятирічний ризик розвитку хвороби Альцгеймера був вищим на 27% при транспортному шумі в 55 децибелів і на 24% вище при 50 децибелів. Зі збільшенням імовірності розвитку судинної деменції був пов'язаний тільки шум дорожнього руху, але не поїздів.

При розрахунках вчені врахували наявність інших чинників, здатних вплинути на ризик розвитку деменції в учасників дослідження.

Зараз у всьому світі деменцією страждають 55 мільйонів осіб – 8% жінок і 5% чоловіків старше 65 років. До кінця десятиліття цей показник зросте до 78 мільйонів, а до 2050 – до 139 мільйонів.