Коронавірус в Україні: дані за добу

До лікарень госпіталізували 561 людину із симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю.

Днем раніше Коронавірус в Україні: за добу знову зафіксували понад тисячу хворих

Разом з тим, за цей період вдалося побороти недугу 235 людям. Найбільше випадків зафіксували у Херсонській (101) та Дніпропетровській областях (72).

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 276 осіб,

методом ІФА – 2 923 особи;

експрес-тестами – 11 890 осіб.

За весь час пандемії в Україні всього вдалося провести 11 528 091 тестування.

Загальна статистика



Від початку пандемії загалом захворіла – 2 259 151 особа. Одужали – 2 190 921 людина.



На жаль, разом зафіксували 53 095 летальних випадків.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 53 випадки;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 8 випадків;

Дніпропетровська область – 72 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 18 випадків;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 21 випадок;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 7 випадків;

Львівська область – 11 випадків;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 50 випадків;

Полтавська область – 12 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 7 випадків;

Тернопільська область – 38 випадків;

Харківська область – 38 випадків;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 27 випадків;

Черкаська область – 6 випадків;

Чернівецька область – 27 випадків;

Чернігівська область – 13 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.