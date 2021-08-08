Коронавірус в Україні: дані за добу
До лікарень госпіталізували 561 людину із симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю.
Днем раніше Коронавірус в Україні: за добу знову зафіксували понад тисячу хворих
Разом з тим, за цей період вдалося побороти недугу 235 людям. Найбільше випадків зафіксували у Херсонській (101) та Дніпропетровській областях (72).
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 276 осіб,
- методом ІФА – 2 923 особи;
- експрес-тестами – 11 890 осіб.
За весь час пандемії в Україні всього вдалося провести 11 528 091 тестування.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 53 випадки;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 8 випадків;
- Дніпропетровська область – 72 випадки;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Запорізька область – 24 випадки;
- Івано-Франківська область – 21 випадок;
- Київська область – 26 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 7 випадків;
- Львівська область – 11 випадків;
- Миколаївська область – 15 випадків;
- Одеська область – 50 випадків;
- Полтавська область – 12 випадків;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область – 7 випадків;
- Тернопільська область – 38 випадків;
- Харківська область – 38 випадків;
- Херсонська область – 101 випадок;
- Хмельницька область – 27 випадків;
- Черкаська область – 6 випадків;
- Чернівецька область – 27 випадків;
- Чернігівська область – 13 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу