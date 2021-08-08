Майже вдвічі менше, ніж учора: на COVID-19 за добу захворіло 619 людей

8 серпня 2021 , 08:13
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні коронавірусом інфікувались 619 людей. З-поміж них 45 дітей та 11 медпрацівників. Недуга забрала життя у 10 людей.

Коронавірус в Україні: дані за добу

До лікарень госпіталізували 561 людину із симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю.

Днем раніше Коронавірус в Україні: за добу знову зафіксували понад тисячу хворих

Разом з тим, за цей період вдалося побороти недугу 235 людям. Найбільше випадків зафіксували у Херсонській (101) та Дніпропетровській областях (72).

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 18 276 осіб,
  • методом ІФА – 2 923 особи;
  • експрес-тестами – 11 890 осіб.

За весь час пандемії в Україні всього вдалося провести 11 528 091 тестування.

Загальна статистика

Від початку пандемії загалом захворіла – 2 259 151 особа. Одужали – 2 190 921 людина.

На жаль, разом зафіксували 53 095 летальних випадків.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 53 випадки;
  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 8 випадків;
  • Дніпропетровська область – 72 випадки;
  • Донецька область – 23 випадки;
  • Житомирська область – 18 випадків;
  • Запорізька область – 24 випадки;
  • Івано-Франківська область – 21 випадок;
  • Київська область – 26 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 7 випадків;
  • Львівська область – 11 випадків;
  • Миколаївська область – 15 випадків;
  • Одеська область – 50 випадків;
  • Полтавська область – 12 випадків;
  • Рівненська область – 4 випадки;
  • Сумська область – 7 випадків;
  • Тернопільська область – 38 випадків;
  • Харківська область – 38 випадків;
  • Херсонська область – 101 випадок;
  • Хмельницька область – 27 випадків;
  • Черкаська область – 6 випадків;
  • Чернівецька область – 27 випадків;
  • Чернігівська область – 13 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська