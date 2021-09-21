Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов. За його словами, загалом станом на ранок 21 вересня, медичні заклади "першої хвилі" заповнені на 46% – там перебуває 1 372 пацієнти.

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Дельта у дітей на Харківщині

Дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%.

Загалом лікуються 127 дітей.

У 99% – штам Дельта.

Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти,

– зазначив Хаустов.

Серед усіх хворих, що зараз перебувають в лікарнях, – приблизно 4% вакцинованих. Вони легше переносять захворювання, а також у них відрізняється перебіг хвороби.

"У невакцинованих – стрімке наростання побічних ускладнень. У вакцинованих – легкий перебіг", – зазначив директор департаменту.

Довідка. Як повідомлялося, за добу 20 вересня в Харківській області коронавірус підтвердили у 486 осіб. Всього зареєстрували 158 519 випадків коронавірусу, із них – 147 936 хворих одужало. На жаль, 3 817 – померли.

Небезпечні ускладнення штаму Дельта у дітей

Київська педіатриня Ганна Горбань розповіла, що зазвичай у дітей коронавірус протікає легше, ніж у дорослих, але за 2 – 3 тижні можуть з'явитися рідкісні симптоми та ускладнення. Також можуть виникати і бактеріальні запалення, аж до сепсисів.

Результати останніх досліджень доводять:

Діти мають такі ж ризики захворіти на коронавірус, що й дорослі, але можуть не виявляти при цьому ніяких симптомів.

Антитіла до SARS-CoV-2 з'являються в період від 1 до 4 тижнів.

Висновки опублікували в медичному журналі JAMA