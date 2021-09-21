Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов. За його словами, загалом станом на ранок 21 вересня, медичні заклади "першої хвилі" заповнені на 46% – там перебуває 1 372 пацієнти.
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Дельта у дітей на Харківщині
- Дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%.
- Загалом лікуються 127 дітей.
- У 99% – штам Дельта.
Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти,
– зазначив Хаустов.
Серед усіх хворих, що зараз перебувають в лікарнях, – приблизно 4% вакцинованих. Вони легше переносять захворювання, а також у них відрізняється перебіг хвороби.
"У невакцинованих – стрімке наростання побічних ускладнень. У вакцинованих – легкий перебіг", – зазначив директор департаменту.
Небезпечні ускладнення штаму Дельта у дітей
Київська педіатриня Ганна Горбань розповіла, що зазвичай у дітей коронавірус протікає легше, ніж у дорослих, але за 2 – 3 тижні можуть з'явитися рідкісні симптоми та ускладнення. Також можуть виникати і бактеріальні запалення, аж до сепсисів.
Результати останніх досліджень доводять:
- Діти мають такі ж ризики захворіти на коронавірус, що й дорослі, але можуть не виявляти при цьому ніяких симптомів.
- Антитіла до SARS-CoV-2 з'являються в період від 1 до 4 тижнів.
Висновки опублікували в медичному журналі JAMA