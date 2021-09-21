Майже всі діти з коронавірусом у лікарнях Харківщини – хворі на Дельта-штам

Штам Дельта є небезпечнішим для дітей і може викликати певні ускладнення. Разом з тим, на Харківщині у 99% госпіталізованих із COVID-19 дітей виявили цей варіант недуги.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов. За його словами, загалом станом на ранок 21 вересня, медичні заклади "першої хвилі" заповнені на 46% – там перебуває 1 372 пацієнти.

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Дельта у дітей на Харківщині

Дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%.

Загалом лікуються 127 дітей.

У 99% – штам Дельта.

Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти,

– зазначив Хаустов.

Серед усіх хворих, що зараз перебувають в лікарнях, – приблизно 4% вакцинованих. Вони легше переносять захворювання, а також у них відрізняється перебіг хвороби.

"У невакцинованих – стрімке наростання побічних ускладнень. У вакцинованих – легкий перебіг", – зазначив директор департаменту.

Небезпечні ускладнення штаму Дельта у дітей

. Як повідомлялося, за добу 20 вересня в Харківській області коронавірус підтвердили у 486 осіб. Всього зареєстрували 158 519 випадків коронавірусу, із них – 147 936 хворих одужало. На жаль, 3 817 – померли.

Київська педіатриня Ганна Горбань розповіла, що зазвичай у дітей коронавірус протікає легше, ніж у дорослих, але за 2 – 3 тижні можуть з'явитися рідкісні симптоми та ускладнення. Також можуть виникати і бактеріальні запалення, аж до сепсисів.

Результати останніх досліджень доводять:

Діти мають такі ж ризики захворіти на коронавірус, що й дорослі, але можуть не виявляти при цьому ніяких симптомів.

Антитіла до SARS-CoV-2 з'являються в період від 1 до 4 тижнів.

Висновки опублікували в медичному журналі JAMA