Хто найчастіше помирає від коронавірусу
Експерти NHS вивчили медичні карти пацієнтів, які померли від COVID-19 з 1 лютого по 21 липня. В основному це люди похилого віку – в середньому 80 років.
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Також було зареєстровано 423 летальні випадки серед повністю щеплених пацієнтів, що становить 1,2% всіх смертей від коронавірусної інфекції за цей період, їх середній вік становив 88 років.
Схожі дані раніше озвучені у Великій Британії: близько 99% смертей від COVID-19 в останні місяці припадали на частково або повністю не щеплених пацієнтів з груп ризику: людей похилого, мешканців будинків для літніх, людей з хронічними захворюваннями.
Коронавірус в Італії: коротко
- Нині в Італії обидві дози вакцини отримали майже 57% населення старше 12 років.
- Кампанія вакцинації почалася в країні на початку року, використовувалися вакцини виробництва Phizer і Moderna.
- Минулого тижня Італія слідом за Франція оголосила про те, що підтвердження вакцинації або наявності антитіл після перенесеної інфекції стане обов'язковою для відвідування масових заходів і громадських місць.
- Всього за час пандемії в Італії було виявлено понад 4,3 мільйона випадків COVID-19, померли понад 127,9 тисячі пацієнтів.