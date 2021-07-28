Майже всі люди, які тепер помирають від коронавірусу, – не вакциновані

За даними Національного інституту охорони здоров'я Італії, 99% людей, які померли за пів року від коронавірусної інфекції, отримали тільки одну дозу вакцини, або не були щеплені. В основному це люди похилого віку з важкими захворюваннями.

Хто найчастіше помирає від коронавірусу

Експерти NHS вивчили медичні карти пацієнтів, які померли від COVID-19 з 1 лютого по 21 липня. В основному це люди похилого віку – в середньому 80 років.

Також на тему: Ризик мінімальний: друга доза AstraZeneca не підвищує можливість утворення тромбів

Також було зареєстровано 423 летальні випадки серед повністю щеплених пацієнтів, що становить 1,2% всіх смертей від коронавірусної інфекції за цей період, їх середній вік становив 88 років.

Схожі дані раніше озвучені у Великій Британії: близько 99% смертей від COVID-19 в останні місяці припадали на частково або повністю не щеплених пацієнтів з груп ризику: людей похилого, мешканців будинків для літніх, людей з хронічними захворюваннями.

Коронавірус в Італії: коротко