Медбрат з Каліфорнії отримав позитивний тест на COVID-19 після того, як зробив вакцину від компанії Pfizer. З моменту проведення ін'єкції до виявлення коронавірусу пройшло 8 днів.

Цей медбрат отримав препарат від компанії Pfizer 18 грудня, пише ABC 10News.

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Але у святвечір медик Метью, який через підвищене навантаження працює відразу у двох лікарнях міста Сан-Дієго, відчув нездужання після завершення робочої зміни.

Він повідомив, що спочатку відчув озноб, потім у нього з'явилася м'язовий біль і втома. 26 грудня чоловік відправився в лікарню і пройшов тест на ковід, який дав несподіваний результат. Це хоч і дивує, але не є рідкістю, вважають експерти.

Чому так сталося

Наприклад експерт-інфекціоніст з Сан-Дієго доктор Крістіан Рамерс (Christian Ramers) заявив, що подібне може відбуватися з людьми, які постійно стикаються з коронавірусом на роботі.

Цілком можливо, що Метью заразився ще навіть до проведення щеплення. А якщо це сталося і після, то нітрохи не суперечить науці. Річ у тому, що вироблення імунітету, достатнього для захисту від зараження, відбувається протягом двох тижнів після проведення щеплення.