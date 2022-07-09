У відомстві зазначили, що Українці, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, можуть отримати безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни. Це право надається всім українцям, від неповнолітніх до людей похилого віку.
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Які медичні послуги можна отримати в Польщі
І безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:
- базова медична допомога – візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;
- спеціалізована амбулаторна допомога;
- діагностичні дослідження (за направленням лікаря);
- лікування в стаціонарі;
- психіатричне лікування;
- реабілітація (крім курортів);
- стоматологічні послуги.
Як українцям отримати медичну допомогу в Польщі
Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи:
- закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року,
- якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта – документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.
Також українці, які хочуть залишитися в Польщі на деякий час, можуть отримати номер PESEL – аналог українського ідентифікаційного номера. Він дає змогу отримувати доступ до медичних послуг на постійній основі.
Знайти лікарні в Польщі можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.