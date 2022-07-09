Як українцям отримати медичну допомогу в Польщі: інструкція та поради від МОЗ

З початком війни Росії проти України до Польщі виїхало майже 4 мільйони українців. Влада цієї країни надає допомогу нашим громадянам, зокрема й медичні послуги.

У відомстві зазначили, що Українці, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, можуть отримати безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни. Це право надається всім українцям, від неповнолітніх до людей похилого віку.

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Які медичні послуги можна отримати в Польщі

І безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

базова медична допомога – візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;

спеціалізована амбулаторна допомога;

діагностичні дослідження (за направленням лікаря);

лікування в стаціонарі;

психіатричне лікування;

реабілітація (крім курортів);

стоматологічні послуги.

Як українцям отримати медичну допомогу в Польщі

Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи:

закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року,

якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта – документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.

Також українці, які хочуть залишитися в Польщі на деякий час, можуть отримати номер PESEL – аналог українського ідентифікаційного номера. Він дає змогу отримувати доступ до медичних послуг на постійній основі.

Знайти лікарні в Польщі можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.