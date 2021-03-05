Медична криза в Чехії: як помилкові рішення уряду спричинили спалах COVID-19
Поки весь світ з полегшенням видихає та поступово знімає обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19 – Чехія переживає рекордний приріст хворих. Водночас – катастрофічну кількість летальних випадків.
Джерело:24 канал
Ризик медичного колапсу змушує уряд вдаватися до крайніх заходів, жорстко посилюючи карантин. Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зазначав, що протиепідемічні заходи потрібно змінити та посилити, в іншому випадку – будуть величезні проблеми.
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Чеські лікарні переповнені важкохворими пацієнтами. Щоденна смертність, в середньому – понад 100 людей на день. Загалом вірус забрав 20 тисяч життів.
Через передвиборчу боротьбу у медіа поширюють безліч дезінформації та конспірологічних теорій. Це налаштовує людей скептично щодо вакцинації та користі карантинних обмежень.
Деякі жителі Праги переконані, що у відповідній ситуації люди не винні, а вся проблема – надходить зверху.
Помилкові рішення уряду створили проблеми
Чехія відносно легко пережила першу хвилю коронавірусу та повинна була з обережністю ставитися до подальшої протидії хворобі. Натомість – аби заробити політичні бали напередодні виборів, уряд почав стрімко пом'якшувати карантин.
Уряд стрімко пом'якшував карантин / Фото Ніколи Попович для 24 каналу
Влітку 2020 року скасували обов'язкове носіння масок, а потім відновили роботу всіх магазинів на Різдво. Останнім ударом по медичній системі Чехії стала запізніла реакція влади на поширення нових, більш заразних, штамів коронавірусу.
Запас вільних ліжок у нашому регіоні буде вичерпаний за кілька тижнів. Чехія ще жодного разу не перебувала у такій ситуації,
– сказав міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни.
Нові жорсткі правила у Чехії
Надзвичайний стан у Чехії почав діяти з 27 лютого, а вже з 1 березня запровадили безліч жорстких обмежень. Нові правила не дозволяють відходити далеко від осель без надзвичайної потреби.
Запровадили в країні й комендантську годину та обов'язкове носіння масок. Школи та дитячі садки тепер зачинені та працюватимуть лише для дітей медпрацівників.
В країні запровадили комендантську годину/ Скриншот з відео 24 каналу
За дотриманням карантинних вимог стежить не лише поліція, а й військові. Штраф за порушення правил сягає, на українські гроші – 25 тисяч гривень.
Це залежить від кожної людини окремо, хтось навмисне порушує правила, хтось просто забуває одягнути маску. Звичайно, деколи люди взагалі не реагують на жодні аргументи,
– сказав поліцейський Томаш Градек.
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