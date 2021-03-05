Поки весь світ з полегшенням видихає та поступово знімає обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19 – Чехія переживає рекордний приріст хворих. Водночас – катастрофічну кількість летальних випадків.

Ризик медичного колапсу змушує уряд вдаватися до крайніх заходів, жорстко посилюючи карантин. Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зазначав, що протиепідемічні заходи потрібно змінити та посилити, в іншому випадку – будуть величезні проблеми.

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Чеські лікарні переповнені важкохворими пацієнтами. Щоденна смертність, в середньому – понад 100 людей на день. Загалом вірус забрав 20 тисяч життів.

Через передвиборчу боротьбу у медіа поширюють безліч дезінформації та конспірологічних теорій. Це налаштовує людей скептично щодо вакцинації та користі карантинних обмежень.

Деякі жителі Праги переконані, що у відповідній ситуації люди не винні, а вся проблема – надходить зверху.

Помилкові рішення уряду створили проблеми

Чехія відносно легко пережила першу хвилю коронавірусу та повинна була з обережністю ставитися до подальшої протидії хворобі. Натомість – аби заробити політичні бали напередодні виборів, уряд почав стрімко пом'якшувати карантин.



Уряд стрімко пом'якшував карантин / Фото Ніколи Попович для 24 каналу

Влітку 2020 року скасували обов'язкове носіння масок, а потім відновили роботу всіх магазинів на Різдво. Останнім ударом по медичній системі Чехії стала запізніла реакція влади на поширення нових, більш заразних, штамів коронавірусу.

Запас вільних ліжок у нашому регіоні буде вичерпаний за кілька тижнів. Чехія ще жодного разу не перебувала у такій ситуації,

– сказав міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни.

Нові жорсткі правила у Чехії

Надзвичайний стан у Чехії почав діяти з 27 лютого, а вже з 1 березня запровадили безліч жорстких обмежень. Нові правила не дозволяють відходити далеко від осель без надзвичайної потреби.

Запровадили в країні й комендантську годину та обов'язкове носіння масок. Школи та дитячі садки тепер зачинені та працюватимуть лише для дітей медпрацівників.



В країні запровадили комендантську годину/ Скриншот з відео 24 каналу

За дотриманням карантинних вимог стежить не лише поліція, а й військові. Штраф за порушення правил сягає, на українські гроші – 25 тисяч гривень.

Це залежить від кожної людини окремо, хтось навмисне порушує правила, хтось просто забуває одягнути маску. Звичайно, деколи люди взагалі не реагують на жодні аргументи,

– сказав поліцейський Томаш Градек.

Зверніть увагу! Допомогти Чехії подолати кризу пропонують Німеччина та Швейцарія – вони готові прийняти кілька десятків важкохворих чехів, тривають перемови й з Польщею. У МОЗ вже навіть обіцяли послабити карантин, якщо ситуація стабілізується.