Ізраїльська компанія Nanomedic розробила апарат, який замінить традиційні перев'язки. Це медичний пістолет Spincare, який працює за принципом нановолокон, які покривають уражені місця на тілі людини ніби павутина.

Компанія стверджує, що медичний пістолет буде особливо ефективний для людей з опіками і відкритими ранами. Перевагою пістолета є те, що перев'язки не будуть болючими та не потребуватимуть бинти. Крім того, лікарі зможуть оглядати людей, не боячись доторкнутися до рани, пише The Guardian.

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Принцип дії пристрою

Пістолет Spincare працює за методом електропрядіння — він використовує електрику і спеціальний розчин для створення нановолокон, які "імітують шкіру".

Це не новий метод, однак розробка Nanomedic є доскональнішим і легшим за аналогічні моделі, тому користуватися пістолетом набагато простіше.

Переваги нановолокон

Пістолетом вже користувалися ізраїльські медики, а також лікарі в Німеччині і Швейцарії для лікування людей з опіками на обличчі, де великі пов'язки можуть бути обтяжливими.

Spincare працює за тією ж концепцією — потрібно просто захистити рану, а природа зробить все інше сама. Це просто новий спосіб її застосування,

– зазначив один із розробників технології.

Також важливою перевагою є те, що пацієнтам не потрібно вчитись, як правильно зробити собі перев'язку чи регулярно їздити в лікарню на перев'язки.