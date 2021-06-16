Віолетта Янишевська повідомила, що у 2019 році до України приїхало близько 65 тисяч іноземних пацієнтів лише з метою лікування.

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За її словами, на особу вони витратили близько 2,8 тисяч доларів, що принесло в українську економіку близько 182 мільйонів доларів.

Також з метою оздоровлення в'їхало близько ста тисяч пацієнтів, що принесло в економіку близько ста мільйонів доларів.

Медичний туризм в Україні

Найпопулярнішими напрямками у медичному туризмі України є:

репродукція,

реабілітація,

пластична хірургія,

офтальмологія,

стоматологія,

клітинна терапія та деякі напрямки хірургії.

Туристична галузь під час ковіду постраждала найбільше, в усьому світі вона призупинялася на майже 90%, але медичний туризм все ж таки демонстрував менше падіння – біля 80%,

– зазначила Янишевська.

Вона додала, що для пацієнтів з інших країн кордони були відкриті. Також у 2020 році Україна також практично не закривала кордони для медичних туристів, а нині з кожним місяцем відчувається збільшення попиту від іноземних туристів на лікування в Україні.

Янишевська пояснила, що "Україна має унікальні природні ресурси для лікування різних захворювань", зокрема, мінеральні та термальні води, гори, ліси, цілющі солі, моря та інші напрямки природної медицини, які дозволяють підвищити імунітет та зміцнити здоров'я. Також практично у кожному регіоні України нині впроваджена постковідна реабілітація.

Звідки найчастіше приїжджають іноземці

Медик повідомила, що за клітинною терапією та реабілітацією найчастіше їдуть з арабських та європейських країн, а до пандемії найчастішими були медичні туристи з Китаю.

Лідерами у медичному туризмі лікарка називає Київ, Закарпаття, Прикарпаття, Приазов'я, Одесу, Рівне та Дніпро.

Досі у світі країнами-лідерами для виїзного медичного туризму для українців є Німеччина, Ізраїль і Туреччина.