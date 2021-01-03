У США пара медиків заручилася під час вакцинації від коронавірусу. Весілля закохані планують зіграти вже після закінчення пандемії коронавірусу, однак зізнаються, що зараз є дуже щасливими.

Фельдшер Роббі Варгас-Кортес мав пройти вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Sanford Health.

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Варгас-Кортес знав, що вакцинуватиме його бойфренд – медбрат Ерік Вандерлей. Пара зустрічається вже 5 років.

Фельдшер Варгас-Кортес зізнався, що захотів зробити пропозицію коханому ще 3 роки тому. Однак ніяк не міг вибрати слушний момент.

Згодом його осяяло, що дуже романтично буде освідчитися саме під час вакцинації. Варгас-Кортес прикріпив перстень на місце, куди зазвичай вводять вакцину.

Роббі розповів, що три роки чекав слушного моменту, щоб зробити пропозицію медбратові Еріку Вандерлею. Він прикріпив обручку на те місце, куди зазвичай вводять вакцину.

Мене просто осяяло, і я подумав: звичайно, так. Це був просто приголомшливий момент,

– зізнався Вандерлей.

Вандерлей зауважив, що Південна Дакота – дуже консервативний штат. Без підтримки близьких їм було б дуже важко пройти свій шлях до щастя.

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