Медикам у Чернівцях не кажуть, хто з пацієнтів має Омікрон, – інфекціоністка

У лікарні Чернівців виявили штам Омікрон. Проте самим медикам, які лікують хворих на COVID-19, не розпровідають, хто з пацієнтів інфікований цим варіантом.

Від працівників приховують інформацію. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко.

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Вона заявила, що, як і раніше, обласна влада приховує від медиків інформацію про виявлення у пацієнтів штаму Омікрон. Така ж ситуація спостерігалась, коли у країні тільки почав з'являтися варіант Дельта.

Зараз нам не дають результатів щодо визначення штамів коронавірусу. Ми дотепер не маємо цієї інформації! Вона є тільки в голови ОДА та головної санітарної лікарки області,

– сказала інфекціоністка.

За її словами, працівникам лікарні повідомили "що для медиків це нічого не повинно значити". Натомість вона запевнила, що це навпаки – має велике значення.

"Ми повинні хоча би приблизно розуміти, з чого починається ця хвороба, порівнювати симптоми Омікрону з іншими варіантами коронавірусу. Це потрібно насамперед для нашого самонавчання", – додала Кобевко.

Ситуація погіршується через Омікрон

Медикиня також відзначила, що в області та й у країні загалом зростає захворюваність на коронавірус. Головною причиною цього спалаху є новорічно-різдвяні свята у поєднанні з поширенням штаму Омікрон.

Що відомо про Омікрон на Буковині У Чернівецькій області нещодавно підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу Омікрон. До Києва у Центр громадського здоров'я відправляли усього 30 зразків, ще 14 з них — штам Дельта.

Останні новини про Омікрон в Україні

Небезпечний штам коронавірусу Омікрон продовжує поширюватися Україною. Станом на 20 січня його зафіксували у дев'ятьох областях.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також назвав Омікрон найзаразнішим штамом коронавірусу. Він має значно коротший інкубаційний період, ніж інші.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту – дивіться відео