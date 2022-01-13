Доплати будуть за високі рівні вакцинації
Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що з 1 березня Національна служба здоров'я України оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від COVID-19.
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Крім того, з 1 червня – рівень вакцинації дітей до 6 років, згідно з календарем щеплень.
При досягненні цільових значень раз на квартал буде нарахована доплата до ставки медика.
Рівень вакцинації проти COVID-19
- Понад 14 мільйонів українців вже вакцинувалися проти коронавірусу, тобто майже 50% дорослого населення вже вакциновані проти коронавірусу.
- Понад 56 тисяч з них вже зробили бустерну дозу COVID-вакцини.
- Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалась 21 лютого 2021 року, щеплення проти коронавірусу зробили 14 909 168 мешканців України.
Які щеплення є обов'язковими
Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, включає обов'язкове щеплення від 10 захворювань. З 2022 року до переліку додасться вакцина від пневмококу.
Перелік обов'язкових щеплень:
- туберкульоз,
- поліомієліт,
- дифтерія,
- кашлюк,
- правець,
- гепатит B,
- гемофільна інфекція,
- краснуха,
- епідемічний паротит.
Календар профілактичних щеплень / Інфографіка МОЗ