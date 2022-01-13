Доплати будуть за високі рівні вакцинації

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що з 1 березня Національна служба здоров'я України оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від COVID-19.

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Крім того, з 1 червня – рівень вакцинації дітей до 6 років, згідно з календарем щеплень.

При досягненні цільових значень раз на квартал буде нарахована доплата до ставки медика.

Нагадаємо, вчора, 12 січня Кабінет міністрів підвищив мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року. Так, середній медичний працівник отримуватиме не менше 13 500 грн, а лікарі — не менше 20 тисяч гривень.

Рівень вакцинації проти COVID-19

Понад 14 мільйонів українців вже вакцинувалися проти коронавірусу, тобто майже 50% дорослого населення вже вакциновані проти коронавірусу.

Понад 56 тисяч з них вже зробили бустерну дозу COVID-вакцини.

Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалась 21 лютого 2021 року, щеплення проти коронавірусу зробили 14 909 168 мешканців України.

Які щеплення є обов'язковими

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, включає обов'язкове щеплення від 10 захворювань. З 2022 року до переліку додасться вакцина від пневмококу.

Перелік обов'язкових щеплень:

туберкульоз,

поліомієліт,

дифтерія,

кашлюк,

правець,

гепатит B,

гемофільна інфекція,

краснуха,

епідемічний паротит.

Календар профілактичних щеплень / Інфографіка МОЗ