Доплати будуть за високі рівні вакцинації

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що з 1 березня Національна служба здоров'я України оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від COVID-19.

Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Крім того, з 1 червня – рівень вакцинації дітей до 6 років, згідно з календарем щеплень.

При досягненні цільових значень раз на квартал буде нарахована доплата до ставки медика.

Рівень вакцинації проти COVID-19

  • Понад 14 мільйонів українців вже вакцинувалися проти коронавірусу, тобто майже 50% дорослого населення вже вакциновані проти коронавірусу.
  • Понад 56 тисяч з них вже зробили бустерну дозу COVID-вакцини.
  • Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалась 21 лютого 2021 року, щеплення проти коронавірусу зробили 14 909 168 мешканців України.

Які щеплення є обов'язковими

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, включає обов'язкове щеплення від 10 захворювань. З 2022 року до переліку додасться вакцина від пневмококу.

Перелік обов'язкових щеплень:

  • туберкульоз,
  • поліомієліт,
  • дифтерія,
  • кашлюк,
  • правець,
  • гепатит B,
  • гемофільна інфекція,
  • краснуха,
  • епідемічний паротит.

Календар профілактичних щеплень / Інфографіка МОЗ