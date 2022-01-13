Медикам доплачуватимуть за високі рівні охоплення вакцинацією: Ляшко пояснив умови

В Україні з весни цього року вводять індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, які надають первинну медичну допомогу. За виконання плану медики отримають доплати.

Доплати будуть за високі рівні вакцинації

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що з 1 березня Національна служба здоров'я України оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від COVID-19.

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Крім того, з 1 червня – рівень вакцинації дітей до 6 років, згідно з календарем щеплень.

При досягненні цільових значень раз на квартал буде нарахована доплата до ставки медика.

Рівень вакцинації проти COVID-19

Понад 14 мільйонів українців вже вакцинувалися проти коронавірусу, тобто майже 50% дорослого населення вже вакциновані проти коронавірусу.

Понад 56 тисяч з них вже зробили бустерну дозу COVID-вакцини.

Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалась 21 лютого 2021 року, щеплення проти коронавірусу зробили 14 909 168 мешканців України.

Які щеплення є обов'язковими

Нагадаємо, вчора, 12 січня Кабінет міністрів підвищив мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року. Так, середній медичний працівник отримуватиме не менше 13 500 грн, а лікарі — не менше 20 тисяч гривень.

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, включає обов'язкове щеплення від 10 захворювань. З 2022 року до переліку додасться вакцина від пневмококу.

Перелік обов'язкових щеплень:

туберкульоз,

поліомієліт,

дифтерія,

кашлюк,

правець,

гепатит B,

гемофільна інфекція,

краснуха,

епідемічний паротит.

Календар профілактичних щеплень / Інфографіка МОЗ