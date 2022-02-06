Наприкінці лютого 2020 року, коли пандемія COVID-19 лише почалась, мережа медичних установ The Methodist Hospital System у Х'юстоні (штат Техас) запустила масштабний проєкт популяційної геноміки, призначений для секвенування всіх зразків SARS-CoV-2, зібраних у пацієнтів, які перебувають на лікуванні у місцевих установах.

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Таким чином експерти хотіли вивчити розвиток епідемії у Х'юстоні, у якому проживає близько 7,2 мільйона людей. Це четверте за величиною місто США та найбільш етнічно різноманітний мегаполіс у країні. Наразі у базі є зразки більш ніж 70 тисяч хворих.

Нещодавно науковці провели порівняльний аналіз інфікованих штамами Омікрон, Дельта та Альфа. Загалом у дослідження увійшла інформація про 40 991 людину.

Чим відрізняються пацієнти

Як з'ясувалося, пацієнти з Омікроном були на декілька років молодші за пацієнтів з Альфа або Дельта: середній вік перших — 44,3 року, 57,8% становлять жінки.

за пацієнтів з Альфа або Дельта: середній вік перших — 44,3 року, 57,8% становлять жінки. До того ж інфіковані Омікроном рідше потребували госпіталізації, а якщо й потрапляли на лікування до лікарень, то проводили там значно менше часу : 3,2 дня замість 5,1 дня у випадку з Альфа та 5,4 дня при Дельті.

: 3,2 дня замість 5,1 дня у випадку з Альфа та 5,4 дня при Дельті. За досліджуваний період померли 38 Омікрон-пацієнтів, тобто одужали 99,1% проти 170 померлих з Альфа (одужали 94,6%) та 839 з Дельтою (одужали 94,7%). Лише один пацієнт з Омікроном потребував екстракорпоральної мембранної оксигенації (інвазивний метод насичення крові киснем), 49 – ШВЛ.

Важливий момент – вакцинація

Пацієнти, інфіковані Омікроном, частіше були вакциновані: лише 1 815 людей (40,6%) не пройшли вакцинацію проти 11 415 пацієнтів з Дельтою (72,6%). А під час Альфа-хвилі повний курс вакцинації на момент інфікування пройшла лише 101 людина (3,2%).

156 пацієнтів (3,5%) підхопили Омікрон як мінімум через тиждень після першого щеплення, 1 786 (40%) – через 14 днів після другого, 711 (15,9%) – через два тижні з моменту введення бустерної дози. Що стосується Дельти, то цифри такі: 494 (3,1%) заразилися через тиждень після першого щеплення, 3 679 (23,4%) – 2 тижні після другого та 140 (0,9%) після бустера.

Також вчені перевірили всі повні послідовності геному з їхньої бази даних. У двох пацієнтів виявили субваріант Омікрону BA.2 (Стелс-Омікрон), який лише почав ширитися світом, але вже домінує у деяких країнах.