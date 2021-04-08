Медики помітили гендерну нерівність в оцінці болю
Виявилось, що більшість людей оцінюють чоловічий та жіночий біль неоднаково. У жінок вона сприймається менш серйозною, ніж у чоловіків.
Джерело:Journal of Pain
Вчені з Університету Маямі провели декілька експериментів. До першого було залучено 50 людей, а до другого – 200.
До теми У школі на Миколаївщині дівчат і хлопців розділили на різні класи: що кажуть батьки
Як проводився експеримент
- 50 добровольцями показували відеоролики, на яких пацієнти й пацієнтки, які страждали від пошкоджень плечового суглоба, виконували вправи. Звісно, це викликало у них відчуття болю різної сили. Оскільки дослідники взяли ролики з бази даних із записами реальних хворих, відчуття болю у людей на відео було справжнім.
- Учасників експерименту попросили оцінити силу переживань кожної людини за шкалою від 0 (ніякого болю) до 100 (найгірший біль з можливих). Окрім цього, для об'єктивної оцінки вчені вимірювали яскравість міміки учасників за допомогою комп'ютерної системи FACS (Facial Action Coding System).
- До другого експерименту залучили вже 200 людей. До тієї системи оцінювання, яка була в першому експерименті, дослідники додали опитувальник. Учасники відповідали на ретельно продумані питання, які дозволили оцінити їхні гендерні переваги й стереотипи. Також питання давали змогу більш детально дізнатися про переживання людини на відео: "Наскільки, на вашу думку, він/вона чутливий до болю", "Наскільки правдиво повідомляє про неї?", "Який спосіб позбавлення від болю ви б порадили?" тощо.
Висновки дослідження
Результати порівняли з оцінками самих пацієнтів та з цифрами FACS. Виявилось, що жінки частіше сприймаються як люди, як відчувають менший біль в порівнянні з чоловіками. Хоч за об'єктивними даними обидві групи відчували біль однаково.
Існує стереотип, що жінки більш схильні висловлювати свої почуття, іноді "надто". І навпаки: чоловіки стереотипно представляються більш "стійкими", так що, побачивши на його обличчі болюче переживання, ми думаємо, "боже, та він, мабуть, помирає!",
– заявила авторка дослідження Елізабет Лозин.
Автори також розповіли, що найчастіше жінкам як спосіб позбавлення від болю радили психотерапію і рідше, ніж чоловікам, радили ліки. При цьому від статі це не залежало. Стереотипи однаково проявлялися як і у чоловіків, так і у жінок.
Поділитися новиною