Медики помітили гендерну нерівність в оцінці болю

Джерело:Journal of Pain
Виявилось, що більшість людей оцінюють чоловічий та жіночий біль неоднаково. У жінок вона сприймається менш серйозною, ніж у чоловіків.
Вчені з Університету Маямі провели декілька експериментів. До першого було залучено 50 людей, а до другого – 200.
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Результати порівняли з оцінками самих пацієнтів та з цифрами FACS. Виявилось, що жінки частіше сприймаються як люди, як відчувають менший біль в порівнянні з чоловіками. Хоч за об'єктивними даними обидві групи відчували біль однаково.
Існує стереотип, що жінки більш схильні висловлювати свої почуття, іноді "надто". І навпаки: чоловіки стереотипно представляються більш "стійкими", так що, побачивши на його обличчі болюче переживання, ми думаємо, "боже, та він, мабуть, помирає!",
– заявила авторка дослідження Елізабет Лозин.
Автори також розповіли, що найчастіше жінкам як спосіб позбавлення від болю радили психотерапію і рідше, ніж чоловікам, радили ліки. При цьому від статі це не залежало. Стереотипи однаково проявлялися як і у чоловіків, так і у жінок.