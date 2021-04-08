Медики помітили гендерну нерівність в оцінці болю

Виявилось, що більшість людей оцінюють чоловічий та жіночий біль неоднаково. У жінок вона сприймається менш серйозною, ніж у чоловіків.

Вчені з Університету Маямі провели декілька експериментів. До першого було залучено 50 людей, а до другого – 200.

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Як проводився експеримент

50 добровольцями показували відеоролики, на яких пацієнти й пацієнтки, які страждали від пошкоджень плечового суглоба, виконували вправи. Звісно, це викликало у них відчуття болю різної сили. Оскільки дослідники взяли ролики з бази даних із записами реальних хворих, відчуття болю у людей на відео було справжнім.

Учасників експерименту попросили оцінити силу переживань кожної людини за шкалою від 0 (ніякого болю) до 100 (найгірший біль з можливих). Окрім цього, для об'єктивної оцінки вчені вимірювали яскравість міміки учасників за допомогою комп'ютерної системи FACS (Facial Action Coding System).

До другого експерименту залучили вже 200 людей. До тієї системи оцінювання, яка була в першому експерименті, дослідники додали опитувальник. Учасники відповідали на ретельно продумані питання, які дозволили оцінити їхні гендерні переваги й стереотипи. Також питання давали змогу більш детально дізнатися про переживання людини на відео: "Наскільки, на вашу думку, він/вона чутливий до болю", "Наскільки правдиво повідомляє про неї?", "Який спосіб позбавлення від болю ви б порадили?" тощо.

Висновки дослідження

Результати порівняли з оцінками самих пацієнтів та з цифрами FACS. Виявилось, що жінки частіше сприймаються як люди, як відчувають менший біль в порівнянні з чоловіками. Хоч за об'єктивними даними обидві групи відчували біль однаково.

Існує стереотип, що жінки більш схильні висловлювати свої почуття, іноді "надто". І навпаки: чоловіки стереотипно представляються більш "стійкими", так що, побачивши на його обличчі болюче переживання, ми думаємо, "боже, та він, мабуть, помирає!",

– заявила авторка дослідження Елізабет Лозин.

Автори також розповіли, що найчастіше жінкам як спосіб позбавлення від болю радили психотерапію і рідше, ніж чоловікам, радили ліки. При цьому від статі це не залежало. Стереотипи однаково проявлялися як і у чоловіків, так і у жінок.