За прийняття закону "Про внесення змін до ст. 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності" (реєстраційний номер 6192) проголосували 320 народних депутатів.

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Ним встановлюються рівні права на соціальний захист сімей загиблих внаслідок COVID-19 медиків незалежно від місця їхньої роботи. Тож він тепер поширюється і на:

медичних працівників приватних закладів охорони здоров'я;

найманих медичних працівників фізичних осіб – підприємців;

а також медиків, які працюють як самозайняті особи.

Окрім того, пропонують поновити право медичних працівників приватних закладів охорони здоров'я або їх рідних, якщо вони дотепер не отримали належні страхові виплати через наявну прогалину у законодавстві.

Передумови

У травні 2020 року ухвалили закон, який передбачав такі страхові виплати медпрацівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я у разі інвалідності чи їхньої смерті, що настала через COVID-19 при виконанні професійних обов'язків.