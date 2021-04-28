Медики прогнозують спалах COVID-19 після травневих свят

Епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін переконує, що в Україні досі триває перша хвиля коронавірусу, а після травневних свят буде новий спалах.

Андрій Александрін в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що поширення коронавірусу в Україні може статись через низькі темпи вакцинації.

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За його словами, в Україні досі триває перша хвиля COVID-19. Епідеміолог вважає, що в країні не було такого періоду, який би демонстрував суттєве зниження захворюваності на коронавірус.

У нас триває перша хвиля COVID-19. Це – третій пік першої хвилі. Ось так правильніше казати. У нас триває перша хвиля, і ми не можемо сьогодні говорити, що вона у нас якось знижується або підвищується,

– заявив Александрін.

Епідемолог заявив, що після травневих свят слід очікувати черговий пік, тому що "рівень вакцинопрофілактики в нашій країні критично низький".

Що цікаво, в уряді запевнили, що Великдень та травневі свята в Україні пройдуть без посилення карантину. За словами прем'єра, по всій країні спостерігається зниження кількості нових випадків та госпіталізацій. Це дозволить послабити карантин ще у кількох регіонах.

Президент Володимир Зеленський також побоюється, що після Великодня може початися новий спалах COVID-19. До цього можуть призвести скупчення людей у церквах.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу