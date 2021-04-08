Медики проводжали оплесками: 104-річна жінка вдруге поборола коронавірус, – відео
У Колумбії 104-річна Кармен Ернандес двічі хворіла на коронавірус і двічі змогла побороти хворобу. Після 20 днів госпіталізації жінку виписали з лікарні. Медики проводжали пацієнтку оплесками.
Джерело:Univision
Вперше жінка захворіла минулого року
Кармен Ернандес заразилася коронавірусом у червні 2020 року, але тоді перенесла хворобу в легкій формі, потреби в госпіталізації не було.
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Жінка перебувала на самоізоляції разом з іншими мешканцями будинку для літніх, де вона живе впродовж останніх 25 років.
Вдруге Кармен Ернандес інфікувалась після вакцинації
27 лютого Ернандес зробили щеплення проти коронавірусу, а 8 березня в неї знову підтвердили коронавірусну хворобу.
Через півтора тижня Кармен Ернандес госпіталізували до реанімації в клініку Марії Йозефи Канелонес. Вона не потребувала підключення до апарату ШВЛ, але їй був необхідний кисень.
5 квітня Кармен Ернандес виписали з лікарні, оскільки її стан покращився. Медичний персонал лікарні проводжав її оплесками.
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