Медики проводжали оплесками: 104-річна жінка вдруге поборола коронавірус, – відео

У Колумбії 104-річна Кармен Ернандес двічі хворіла на коронавірус і двічі змогла побороти хворобу. Після 20 днів госпіталізації жінку виписали з лікарні. Медики проводжали пацієнтку оплесками.

Вперше жінка захворіла минулого року

Кармен Ернандес заразилася коронавірусом у червні 2020 року, але тоді перенесла хворобу в легкій формі, потреби в госпіталізації не було.

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Жінка перебувала на самоізоляції разом з іншими мешканцями будинку для літніх, де вона живе впродовж останніх 25 років.

Вдруге Кармен Ернандес інфікувалась після вакцинації

27 лютого Ернандес зробили щеплення проти коронавірусу, а 8 березня в неї знову підтвердили коронавірусну хворобу.

Медики пояснюють, що це нормально:

Через півтора тижня Кармен Ернандес госпіталізували до реанімації в клініку Марії Йозефи Канелонес. Вона не потребувала підключення до апарату ШВЛ, але їй був необхідний кисень.

5 квітня Кармен Ернандес виписали з лікарні, оскільки її стан покращився. Медичний персонал лікарні проводжав її оплесками.