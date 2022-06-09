Медики "швидкої" визначатимуть геолокацію пацієнта та підтримуватимуть з ним відеозв'язок

Медики екстреної медичної допомоги зможуть отримувати геолокацію пацієнтів. Також вони матимуть змогу підтримувати з ними відеозв'язок та надавати під час цього необхідні консультації.

Це стало можливим завдяки Великій Британії, яка надала Україні можливість безоплатно імплементувати у систему відповідний додаток GoodSAM. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Чому додаток є важливим

З його допомогою українські лікарі екстреної медичної допомоги зможуть з точністю до 20 метрів отримувати геолокацію пацієнта, який викликає бригаду медиків. Це спрацьовуватиме навіть за відсутності у нього додатку.

Це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості,

– розповіли у МОЗ.

Також медики за необхідності зможуть підтримувати відеозв'язок з абонентом, який звернувся по допомогу. Під час цього лікар надаватиме консультації чи необхідні рекомендації та навіть зможе вимірювати частоту дихання й пульсу пацієнта.

Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта за різних обставин ускладнений або потребує великого проміжку часу.

Водночас додаток дозволить створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність. Наразі GoodSAM вже запроваджують у регіонах.

Останні новини від МОЗ

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, дослідження та досвід інших країн, які постраждали від війни, показує, що приблизно кожна 5 людина буде мати негативні наслідки для психічного здоров'я. Водночас кожна 10 особа відчує ці наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували інформацію про шляхи відновлення втрачених документів під час війни. Ознайомитися з нею можна за посиланням.

МОЗ повідомило, що Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який регулюватиме обіг рослин роду коноплі у медичних і промислових цілях, а також у науковій і науково-технічній діяльності. Він розширить доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб.

За даними МОЗ, 2 роки пандемії COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво зменшили кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою. Через це може відбутися зростання онкологічних хвороб, виявлених на пізніх стадіях.

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