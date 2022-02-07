Медики виявили, що антибіотики призвели до дивних симптомів

Вчені зі Швейцарії детально описали випадок, коли у 50-річного чоловіка трапився рідкісний випадок антибіоманії – у нього почались перепади настрою та галюцинації.

Він навіть запевняв, що "чує Бога". Цікаво, що у нього в анамнезі не було психіатричних записів, а також він ніколи за все своє життя не приймав антибіотиків.

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Вже за 2 дні вживання двох антибіотиків від пневмонії у нього почалися перепади настрою, чоловік став дратівливим і почав говорити безладно.

Психоз після прийому антибіотиків

Така поведінка є симптомом манії, стану, що характеризується аномально високим рівнем енергії та нестійкими думками й поведінкою.

Спочатку пацієнт приймав призначений лікарем антибіотик аугментин, через день його замінили на кларитроміцин. Ще через два близькі пацієнта зауважили у нього поступову зміну поведінки.

Після реєстрації в психіатричному відділенні невідкладної допомоги в Женеві чоловік сказав психіатрам, що в ніч після першої дози антибіотиків він почувася так, ніби вмирає. Також у нього почалися слухові галюцинації про те, що нібито Бог говорить з ним, запевняв, що "він обраний для особливої місії".

Ці симптоми можуть свідчити про психоз. У клініці пацієнту поставили діагноз – маніакальний епізод, остаточний діагноз – антібіоманія (рідкісний побічний ефект від лікування популярними антибіотиками).

Через 12 годин після припинення лікування кларитроміцином лікарі побачили поліпшення стану. Загалом симптоми тривали приблизно 36 годин. Потім він вимушений був лікуватись іншим антибітиком і симптоми повернулись.

Згідно зі звітом, через тиждень після припинення прийому всіх антибіотиків у чоловіка більше не було маніакальних симптомів.

Що таке антибіоманія Термін антібіоманія, що походить від слів антибіотики та манія, в медичній літературі вперше з'явився у 2002 році.



Основна гіпотеза для пояснення антібіоманіі заснована на тому факті, що деякі антибіотики впливають на рецептори ГАМК, які присутні на поверхні нейронів, що може привести до гіперзбудливості нейронів і пояснити маніакальну симптоматику.

Зареєстровані випадки рідкісного побічного ефекту

Раніше Паскаль Сінарт, психолог та психіатр Католицького університету Левена (KU Leuven) у Бельгії, який не брав участі в описі випадку, загалом описав 47 випадків антибіоманії у пацієнтів віком від 3 років. А також ще 143 неопубліковані випадки, задокументовані побічною дією препаратів.

Сінарт і його колеги виявили, що кларитроміцин – є одним із антибіотиків, які найчастіше використовувались у випадках антибіоманії, поряд з хінолоновими антибіотиками ципрофлоксацином і офлоксацином.

Вони найчастіше викликали манію, але вони входять до числа антибіотиків, які найчастіше використовуються у всьому світі,

– сказав Сінарт.

Тож випадок із цим чоловіком показує, що різні види антибіотиків можуть викликати антибіоманію.