Медики врятували жінку, серце якої не билось 39 хвилин

У Черкасах медикам вдалося запустити серце жінки на 39 хвилині інтенсивної реанімації. До приїзду медиків допомогу надавали родичі.

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкас повідомив, що 27 квітня, близько 19:30 в диспетчерську надійшов виклик про те, що 38-річна жінка втратила свідомість і не дихає.

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Перед тим, як втратити свідомість, жінка поскаржилася на різкий головний біль.

Медики вказали родичам, як діяти

За вказаною адресою виїхала реанімаційна бригада, а паралельно диспетчер телефоном проводила медичний супровід, пояснюючи, як правильно проводити реанімаційні заходи.

Родичі пацієнтки почали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади. Після прибуття на місце, лікар та фельдшер провели розширені реанімаційні заходи.

Пацієнтку вдалось врятувати

Після тривалої реанімації, на 39 хвилині, медики змогли запустити серце жінки.

Дорогою в лікарню в машині швидкої допомоги продовжили проводити інтенсивну терапію і штучну вентиляцію легенів. З безперервним моніторингом життєво важливих параметрів організму пацієнтку доставили в Черкаську міську лікарню №3.