Медики у В'єтнамі помилково вакцинували 18 немовлят від COVID-19
Джерело:The Star
У столиці В'єтнаму Ханої медики помилково зробили щеплення від коронавірусу 18 немовлятам. Їхній вік складав приблизно від 2 до 6 місяців.
Відомо, що інцидент стався 4 листопада 2021 року в поліклініці комуни Йен Сон в районі Куок Оай в'єтнамської столиці. Про подію вже повідомили в департамент охорони здоров'я Ханоя.
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Дітям випадково вкололи препарат компаній Pfizer/BioNTech. Після цього дітей перевели на обстеження в спеціалізовану лікарню.
Наразі точної причини, чому сталася така помилка – невідомо. Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму попросило департамент охорони здоров'я Ханоя негайно це з'ясувати і притягнути до відповідальності винних.
Який стан дітей
Фахівці Національної дитячої лікарні в Ханої заявили, що стан вакцинованих немовлят стабільний.
Однак, зазначили медики, у деяких дітей після щеплення підвищилася температура. Також на місці уколу з'явилося почервоніння і припухлість.
Вакцинація дітей проти COVID-19 у світі: останні новини
- У травні регулятори США, ЄС та Великої Британії схвалили вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.
- Від 6 вересня Куба стала першою країною у світі, де вакцинували дітей у віці від 2 років від COVID-19.
- У Словаччині вакцинація тепер доступна для всіх школярів віком від 5 років, а у Камбоджі та Чилі – від 6.
- Органи охорони здоров'я США остаточно схвалили вакцину Pfizer-BioNTech для дітей у віці від 5 до 11 років 3 листопада.
- Натомість у Китаї та Аргентині щеплюють вже у віці від 3 років.
- В Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу усіх дітей 12 – 17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.