Медики у В'єтнамі помилково вакцинували 18 немовлят від COVID-19

У столиці В'єтнаму Ханої медики помилково зробили щеплення від коронавірусу 18 немовлятам. Їхній вік складав приблизно від 2 до 6 місяців.

Відомо, що інцидент стався 4 листопада 2021 року в поліклініці комуни Йен Сон в районі Куок Оай в'єтнамської столиці. Про подію вже повідомили в департамент охорони здоров'я Ханоя.

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Дітям випадково вкололи препарат компаній Pfizer/BioNTech. Після цього дітей перевели на обстеження в спеціалізовану лікарню.

Наразі точної причини, чому сталася така помилка – невідомо. Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму попросило департамент охорони здоров'я Ханоя негайно це з'ясувати і притягнути до відповідальності винних.

Який стан дітей

Фахівці Національної дитячої лікарні в Ханої заявили, що стан вакцинованих немовлят стабільний.

Однак, зазначили медики, у деяких дітей після щеплення підвищилася температура. Також на місці уколу з'явилося почервоніння і припухлість.

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